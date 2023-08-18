نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. بيع شقة على الخريطة في نخلة جميرا بـ 111 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع شقة على الخريطة تقع في مشروع برج كومو ريزيدنسز الذي تطوره شركة نخيل في نخلة جميرا، بقيمة 111.7 مليون درهم، اليوم.

وبحسب “البيان”، تبلغ مساحة الشقة 18972 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 5891 درهماً.

وبلغ إجمالي المبيعات المسجلة صباح اليوم 566 مليون درهم قيمة 181 صفقة.



