نشكركم على متابعتكم خبر شيخة بنت سيف: الإمارات رائدة في العمل الإنساني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة “تحقيق أمنية”، أن مشاركة الإمارات العالم احتفالاته بـ “ اليوم العالمي للعمل الإنساني” ، يبرز جلياً الريادة التي تحظى بها أعمالها الإنسانية النبيلة القائمة على إرثٍ يُعلي العمل الإنساني اللامشروط.

وبحسب “وام”، قالت الشيخة شيخة بنت سيف ، في كلمة لها بمناسبة“ اليوم العالمي للعمل الإنساني” الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام ، : “يوجّه احتفالنا هذا العام، والذي يتوافق مع عام الاستدامة الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر “ COP 28 ”، رسالة إلى جميع دول العالم بضرورة توحيد الجهود من أجل حماية الإنسان أولاً وتأمين سعادته وحياته الكريمة في كافة أصقاع الأرض”.

وأضافت: “يُشكّل التغيّر المناخي المُتسارع خطراً على صحة الجميع بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص. ويلتقي العاملون في مؤسسة تحقيق أمنية، وبشكل يومي، بالأطفال المرضى الذين يُعانون في معظم من الأحيان من الأمراض المُستعصية التي تسبّبها التغيّرات البيئية القاسية، غير أن لمسة المحبة التي تترافق مع تحقيق أمنياتهم، تزرع في أعماقهم الأمل والتفاؤل بأن المستقبل القادم أفضل بإذن الله”.

وقال الشيخة شيخة بنت سيف: ” نتوجه في هذا اليوم بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة لحرصها المتواصل على استدامة معايير الصحة والسعادة لدى كافة أفراد المجتمع، كما نتوجّه بالعرفان إلى جميع الأيادي البيضاء الخيّرة من داعمين وشركاء ومتطوعين، الذين يسعون على الدوام لإدخال السعادة والفرح على قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، ويُسارعون بدون تردّد لتقديم العون المادي والمعنوي لجميع المحتاجين دون تردّد”.



