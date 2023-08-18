نشكركم على متابعتكم خبر ظهر اليوم.. غلق باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة، باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الخامسة، على أن يتم يوم الجمعة 25 أغسطس إعلان قوائم المرشحين الأولية، يليها إعلان القوائم النهائية في الثاني من سبتمبر، بعدما تلقت 258 طلب ترشح. وكانت عملية التسجيل بدأت الثلاثاء الماضي في 9 مراكز على مستوى الإمارات السبع، مع إتاحة خدمة التسجيل «عن بعد» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، أو التطبيق الذكي.

وبحسب “البيان”، تلقت اللجنة خلال اليوم الثالث من عملية التسجيل 44 طلب ترشح، توزعت على النحو التالي: (18) في أبوظبي، و(10) في دبي، و(6) في الشارقة، وطلبان اثنان في عجمان، وطلبان اثنان في أم القيوين، و(5) طلبات في رأس الخيمة وطلب واحد في إمارة الفجيرة. وتستمر اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقها الذكي، على أن يتوقف تلقي الطلبات اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً.

وتلقت لجنة الانتخابات خلال اليوم الثالث من عملية التسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام الحالي 44 طلب ترشح من الساعة 3 مساءً الأربعاء وحتى الساعة 3 مساءً الخميس بتوقيت الإمارات بإجمالي 258 طلباً خلال 3 أيام منها في اليوم الأول 162 طلباً و52 طلباً في اليوم الثاني.



