نشكركم على متابعتكم خبر جمارك دبي جهودها لتسهيل شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

ناقش مسؤولو مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال اجتماع لهم، سبل تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل شحنات الإغاثة الى دول العالم، وذلك في إطار مواصلة جمارك دبي تقديم دعمها لتسهيل شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ما كان له بالغ الأثر في وصول المساعدات خلال وقت قياسي للدول المستفيدة من شحنات الإغاثة، وانطلاقا ًمن الدور الريادي للدولة في خدمة الإنسانية وتقديم العون والمساعدة للدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث الطبيعية.

وبحسب “وام”، حضر الاجتماع ، سامي عيسى مدير أول تفتيش مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية ، وعبد الباسط المرزوقي مدير إدارة عمليات دبي الجنوب ، وبوران نجم رئيس قسم العمليات اللوجستية، وجهاد عبدالمولى خبير الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

وأكد حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية : ” أن جمارك دبي تحرص على تعزيز الاتصال والتواصل بشكل مستدام مع عملائها وشركائها في مسيرة النجاح والريادة، وتعمل على مضاعفة الجهود فيما يخص تخليص شحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من خلال توفير خدمات ذكية مبتكرة عالمية تهدف إلى تسريع و أتمتة الإجراءات الجمركية بما يعود بالنفع على نشاط المدينة العالمية التي تنسّق العمل الجماعي بين أعضائها بهدف تسهيل استجابة فعالة للطوارئ في جميع أنحاء العالم.

من جهته قال سامي عيسى ، إن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبناء لتسريع الإجراءات الجمركية لشحنات المدينة العالمية، حيث يحرص المركز وفي إطار خطة جمارك دبي الاستراتيجية على دعم الشركات العالمية ومنها الشركات والمؤسسات ذات المسؤولية تجاه خدمة الإنسانية بتسريع إنجاز الإجراءات الجمركية في أسرع وقت، وتقديم كافة الدعم اللازم ومنها لشحنات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تعد أكبر مقر لوجستي إنساني في العالم، لتعزيز دورها في تسهيل الاستجابات الأولية الفعالة للأزمات على المستوى الدولي.

وكانت جمارك دبي، قد وقعت مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني والتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالمساعدات الانسانية ومخزونات السلع ذات الصلة بها، وذلك انطلاقا من علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجهتين وأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز الابتكار وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.



