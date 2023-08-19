نشكركم على متابعتكم خبر لاعبات الفجيرة للفنون القتالية يحصدن ذهبية وفضيتين في بطولة الأسلحة الثلاثة بالسعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 05:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً جديداً، بعد نيل لاعبة النادي “الهيام البلوشي” الميدالية الذهبية في المبارزة في فئة الفلورية للسيدات. ضمن بطولة المملكة المفتوحة للأسلحة الثلاثة والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحصلت اللاعبة “ميرا الحمادي” على الميدالية الفضية في فئة الابيه، ونالت “حمده التميمي” فضية الفلوريه للسيدات.

وثمن مدير النادي “نادر أبو شاويش”، الإنجاز الدولي الجديد، مؤكدا أنه إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية.

وأشار إلى أن الفريق استعد قبيل المشاركة في هذه البطولة المهمة في معسكر داخلي لسبعة أيام داخل النادي. وتمكنت اللاعبات من استثمار أجوائه الايجابية وتحقيق النتائج التي مهدت للميداليات.



