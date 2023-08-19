نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد في يوم العمل الإنساني: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 أغسطس 2023 09:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2023.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا.. مستمرون في مدّ يد العون للشعوب الأقل حظاً.. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.. ومستمرون بغرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية”.

ويحتفل العالم بيوم العمل الإنساني في 19 أغسطس/آب من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “نقف معا مهما كان”.



