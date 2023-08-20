نشكركم على متابعتكم خبر تنبيه مهم من قنصلية الإمارات في لوس أنجلوس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا أهابت القنصلية العاملة لدولة الإمارات في لوس أنجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب امتداد أثر إعصار “هيلاري” على شكل عاصفة مطرية. وأكدت البعثة عبر منصة “إكس” على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الأمريكية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.







