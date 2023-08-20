نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:59، والمد الثاني عند الساعة 03:20، والجزر الأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 58:11، والمد الثاني عند الساعة 23:00، والجزر الأول عند الساعة 20 :18، والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 80 20

دبي 42 29 85 25

الشارقة 40 29 85 30

عجمان 41 30 80 25

أم القيوين 40 29 85 30

رأس الخيمة 41 30 80 20

الفجيرة 34 29 75 35

العـين 43 27 65 15

ليوا 45 28 75 15

الرويس 42 29 80 20

السلع 44 28 85 25

دلـمـا 41 31 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 80 40

أبو موسى 39 30 80 40.



