نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تهيب برعاياها في المكسيك توخي الحذر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجهت سفارة الإمارات لدى المكسيك، رسالة إلى مواطني الدولة المتواجدين في السواحل المكسيكية المتضررة بإعصار “هيلاري”.

وشددت السفارة على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المكسيكية.

وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444، أو على رقم السفارة 00525511000115 والتسجيل في خدمة “تواجدي”.



