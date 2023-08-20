نشكركم على متابعتكم خبر دبي ضمن أفضل 50 مدينة حول العالم في انسيابية الحركة المرورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

جاءت دبي ضمن الخمسين مدينة الأولى في العالم على مؤشر انسيابية الحركة المرورية، وفقا لمؤشر حركة المرور الذي أصدرته شركة “توم توم” عام 2022.

وتفوقت مدينة دبي على مدن عالمية مثل لوس أنجلوس، ومونتريال، وسيدني، وبرلين، وروما، وميلان. في معدل الزمن اللازم لقطع مسافة 10 كم في منطقة الأعمال المركزية (CBD). حيث بلغ زمن الرحلة في الإمارة 12 دقيقة لكل 10 كم. مقارنة مع متوسط مدن المقارنة، الذي بلغ 21 دقيقة لكل 10 كم.

وبلغ المعدل لنفس المؤشر في المدينة الأعلى أداءً 8 دقائق، في مدينة ألمير الهولندية والأقل أداءً بزمن 36 دقيقة في مدينة لندن.

وجاءت دبي ضمن المدن ذات التصنيف المتقدم جداً في ذات المؤشر وبزمن 9 دقائق لكل 10 كم في المنطقة الحضرية. وبمعدل سرعة 59كم/ ساعة مقارنة بالمدينة الأعلى أداءً بمعدل زمن 7 دقائق و40 ثانية لكل 10 كم. ومعدل سرعة 74كم /ساعة لصالح مدينة جرينزبورو الأمريكية والأقل أداءً بزمن 24 دقيقة لكل 10 كم ومعدل سرعة 19 كم / ساعة في مدينة بوجوتا الكولومبية.



