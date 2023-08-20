نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة المجر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 06:56 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “كاتالين نوفاك” رئيسة المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة “كاتالين نوفاك”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور “فيكتور أوربان” رئيس وزراء المجر.



