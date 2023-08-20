نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تواصل تقديم الدعم الإغاثي للسودانيين في تشاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تتواصل جهود مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد بتقديم الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي، من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة للعديد من القرى والمناطق الحدودية للسودان، بالتنسيق مع الفريق الإنساني الإماراتي الذي يضم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبحسب “وام”، قد استهل المكتب التنسيقي للمساعدات جهوده الإغاثية مطلع الأسبوع الجاري بتنفيذ زيارات ميدانية لمنطقة (سيقويا) وتوزيع عدد من السلال الغذائية استفادت منها 1200 أسرة.

وقال سعادة راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد إن وجود مكتب تنسيقي للمساعدات الإماراتية في مدينة أمدجراس التشادية، قد ساهم بفاعلية في تنسيق جهود الجهات الإغاثية الإماراتية من خلال الزيارات الميدانية وتحديد الاحتياجات الضرورية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس والقرى المجاورة والحدودية منها للسودان، والتنسيق مع الفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي بجميع أقسامه وتخصصاته الطبية”.

وأضاف سعادته: “يستمر مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة في جمهورية تشاد بما يساهم في تسهيل مهام الفريق الإنساني الإماراتي وتقديم كامل الدعم له في تنفيذ مهامه وتسهيل وصول المساعدات لمستحقيها”.



