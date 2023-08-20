نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكم رأس الخيمة وسلطان بن خليفة في وفاة الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الذى قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له “بإذن الله” الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان العزاء من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقبل سموهما التعازي من سعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار ومن كبار المسؤولين والوجهاء واعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي ..كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.



