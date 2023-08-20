نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 أغسطس 2023 09:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:18، والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 09:38، والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12، والمد الثاني عند الساعة 08:01، والجزر الأول عند الساعة 51:18، والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 75 20

دبي 42 33 80 30

الشارقة 42 31 80 25

عجمان 42 33 80 30

أم القيوين 43 30 80 25

رأس الخيمة 44 30 90 45

الفجيرة 35 29 90 50

العـين 43 29 60 20

ليوا 44 28 75 20

الرويس 41 29 75 25

السلع 42 30 70 25

دلـمـا 41 32 80 40

طنب الكبرى 42 33 80 30

طنب الصغرى 42 33 80 30

أبو موسى 42 32 85 35.



