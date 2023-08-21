نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في مدينة العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعتزم القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ تمرين في مدينة العين، اليوم الإثنين.

وبحسب بيان لها عبر “إكس”، فإن التمرين سيجري تنفيذه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في منطقة زاخر – مدينة العين، مشيراً إلى أنه يهدف إلى قياس مستوى الجاهزية.

كما وأهابت القيادة بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة.



