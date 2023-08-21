“دي بي ورلد” تشارك في تطوير التجارة واللوجستيات بمنطقة بحر قزوين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

دخلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة حول العالم، في شراكة مع رابطة بحر قزوين الكبرى، ومجموعة إنتغرال «إنتغرال جروب»، ومنتدى أسبوع قزوين السنوي، لاستضافة حدث مشترك في القمة العالمية للشحن 2023 في دبي، ويمثل هذا الحدث تطوراً بارزاً في مسيرة رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى، ويؤكد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية القوي بدعم نمو المنطقة.

وبحسب “البيان”، كان التعاون بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومنتدى أسبوع قزوين بدأ في شهر نوفمبر من العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم، خلال قمة الشحن العالمية 2022 لاستكشاف فرص التعاون في منطقة قزوين الكبرى.

ويعتبر منتدى أسبوع بحر قزوين، المؤتمر المخصص لربط منطقة بحر قزوين الكبرى بالعالم في مجالات الأعمال والاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة، منصة مستقلة لجميع أصحاب المصلحة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون وجذب القوى التجارية العالمية المهتمة في إمكانات منطقة بحر قزوين الكبرى. يذكر أن مجموعة إنتغرال «إنتغرال جروب» هي شريك في المنتدى الاقتصادي العالمي.

تطوير الخدمات

وسيركز الحدث المشترك لأسبوع بحر قزوين 2023، خلال قمة الشحن العالمية على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة بحر قزوين الكبرى، وتهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إلى إيجاد الوسائل اللازمة، لمواجهة تحديات المنطقة، من خلال إنشاء ممرات لوجستية جديدة، ودمج الجوانب اللوجستية والتجارية والمالية في نظام واحد، ويعتبر هذا المشعة في غاية الأهمية انطلاقاً من تعقيدات منطقة بحر قزوين الكبرى، وضرورة تسيير عمليات سلسة عبر الحدود.

وتساعد «دي بي ورلد» بفاعلية في مشاريع المنطقة، بهدف التغلب على التحديات التكنولوجية، وعوائق البنية التحتية، ومن القضايا الملحة، التي تم التعامل معها عمليات الجمارك، ضمن الخدمات اللوجستية، وهي مجال تخطو فيه مجموعة موانئ دبي العالمية خطوات كبيرة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تمنح سهولة في التجارة وسلاسة في حركة البضائع.

إمكانات ضخمة

وقال مايك باسكاران، مدير العمليات للتكنولوجيا الرقمية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نحن مسرورون جداً للتعاون مع أسبوع قزوين 2023 في قمة الشحن العالمية لهذا العام. يوجد في منطقة بحر قزوين الكبرى إمكانات ضخمة، ونعتقد أنه من خلال دمج الخدمات اللوجستية والتجارة مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكننا ويمكن لجميع أصحاب المصلحة الانطلاق نحو فرص نمو جديدة، والتغلب على التحديات القائمة».

وسيتسنى للمشاركين خلال قمة الشحن العالمية 2023 فرصة قيمة للاستماع إلى متحدثين بارزين ومندوبين كبار من الاتحاد الدولي للنقل الجوي والأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية، ومختلف الحكومات ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية. وسيتشارك هؤلاء المتحدثون الأفكار والاستراتيجيات والحلول، التي من شأنها دفع عجلة تطور المنطقة.

الربط اللوجستي

وقال مراد سيتنيبيسوف، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى أسبوع قزوين: «يسرنا أن نتشارك مع مجموعة موانئ دبي العالمية في هذا الحدث، نظراً لما لما تمثله منطقة قزوين الكبرى من أهمية في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، ويعتبر الربط اللوجستي من أهم عوامل تطوير المنطقة، ومما لا شك فيه سيصبح هذا المنتدى المنصة المثالية لمناقشة الأفكار وعرض المشاريع، التي تهم منطقة قزوين الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والأنظمة اللوجستية الذكية ودعوة الشركاء وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة».

الجدير بالذكر أن مشاركة مجموعة موانئ دبي العالمية للمرة الأولى في أسبوع بحر قزوين تشير إلى اهتمام المجموعة الجاد بتقدم المنطقة، ومع تأسيس عدد من محطات الحاويات في منطقة بحر قزوين الكبرى تبرز مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بتبني علاقات وطيدة مع أصحاب المصلحة المحليين، وخبراتها في قطاع الخدمات اللوجستية.



