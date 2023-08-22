نشكركم على متابعتكم خبر خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بتعهد “يوم بلا حوادث” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن المجلس المروري الاتحادي عن مبادرة تشجيعية بخصم (4) نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية “يوم بلا حوادث” التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل اي مخالفات أو حوادث مرورية في يوم 28 أغسطس 2023 لنحقق معاً شعار “يوم بلا حوادث” وليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم لتكون كل أيامنا بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وبحسب “وام”، أوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المرور الاتحادي أنه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية المرورية التي تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور بالدولة، فإن المجلس أعلن عن هذه المبادرة تشجيعاً للجمهور وتذكيراً بأهمية هذا اليوم كمناسبة عامة تستثمر لتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.

وأضاف أن الجميع مدعو للمشاركة بالتوعية والالتزام بالتعليمات المرورية التي لا بد أن تكون إلتزاماً مستداماً ومنهج عام، وقد عملنا على عمل تعهد خاص بالمبادرة يتضمن المبادئ العامة والرسائل الرئيسية لهذه لها وقد تم عمل رابط إلكتروني يمكن للجميع المشاركة والتفاعل من أجل تشجيع وحث الجمهور حيث تم ربط المشاركة من خلال مكافآة الملتزمين بخصم 4 نقاط مرورية سوداء مسجلة عليهم .

وقال إننا نعمل في منظومة عمل موحدة وهدفها تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونأمل بأن يكون “يوم بلا حوادث” استمرارية لجهود متصلة تبذلها الجهات المعنية بالدولة لتحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة.



