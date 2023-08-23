نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:48 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على المناطق شرقية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:34 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:45 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند 19:28 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 85 20

دبي 41 31 90 30

الشارقة 42 30 90 30

عجمان 41 31 95 35

أم القيوين 41 27 95 30

رأس الخيمة 43 27 80 20

الفجيرة 35 30 80 30

العـين 44 28 55 10

ليوا 45 28 60 10

الرويس 42 30 65 30

السلع 43 30 70 30

دلـمـا 41 32 80 35

طنب الكبرى/الصغرى 39 30 80 45

أبو موسى 39 30 80 45



