نشكركم على متابعتكم خبر جمارك دبي تحبط تهريب 171600 حبة مخدرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أحبطت إدارة الاستخبارات الجمركية عبر قسم المهام الخاصة في جمارك دبي، محاولتي تهريب أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة في عمليتين منفصلتين. قادمتين عن طريق الشحن الجوي، بإجمالي 171600 حبة.

وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96600 حبة من دواء سيبرالكس، وهو من الأدوية المقيدة بوزن 57 كيلو جرام في شحنة من 3 طرود.

كما بلغ عدد الحبوب في العملية الثانية 75000 كبسولة من دواء بريغابالين المخدر، في 3 طرود أيضاً، وبوزن 64 كيلو جرام.



