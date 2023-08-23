نشكركم على متابعتكم خبر وفاة خمسة شباب إماراتيين في حادث اصطدام مركبتين بالعين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استفاق أهالي مدينة العين على فاجعة وفاة خمسة شباب غالبيتهم حديثي التخرج من الثانوية العامة، وذلك أثر حادث اصطدام بين مركبتين وقع في منطقة صاع بمدينة العين.

وجاء في التفاصيل، بحسب ما رواها أحد أقارب المتوفين، أن الاصطدام وقع عند حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بين المركبتين، والتي تقل إحداهما الشباب علي خميس الساعدي وراشد عبد الله الساعدي وحمود عبد العزيز الساعدي وعلي أحمد الساعدي، وفي المركبة الثانية عبد الله علي الكتبي وشاب آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي تعرض لها.

وتجمهر أهالي مدينة العين وضواحيها للصلاة على أرواح المتوفين في مسجد الشهيد عمر المقبالي ومواراتهم الثرى في مقبرة أم غافة.

وببالغ الحزن والأسى وبقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، نعت مدرسة أم غافة الحلقة الثالثة، طلبتها الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم الذي تسبب بوفاة الطالب حمود بالصف الثاني عشر، وعلي أحمد خريج سنة (2021 – 2022) وعلي خميس وراشد عبد الله وعبد الله الكتبي خريجي سنة (2022- 2023).



