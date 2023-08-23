نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يصدر قانوناً بنقل مهام المنشآت العقابية والإصلاحية إلى دائرة القضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:56 مساءً - أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي. قانوناً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي.

وينص القانون على نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث في الإمارة، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي.

وسيعزز القانون الذي يسري اعتباراً من 1 يناير 2024، منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة.



