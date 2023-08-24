نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الهند تواصل صنع التاريخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الهند على نجاح المسبار الفضائي الهندي على الهبوط على سطح القمر.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: “تهانينا للأصدقاء في الهند على الهبوط الناجح على سطح القمر، الأمم تبنى على المثابرة، الهند تواصل صنع التاريخ”.

وكانت هيئة أبحاث الفضاء الهندية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن مسباراً فضائياً هندياً هبط بسلام على سطح القمر.

وبذلك تصبح الهند الدولة الرابعة فى العالم التي تحقق هبوطاً سلساً على القمر.

وذكرت هيئة الأبحاث عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “نجح تشاندرايان-3 في الهبوط على سطح القمر بنجاح”.

وتعني كلمة “تشاندرايان” باللغة السنسكريتية “المركبة القمرية”.

ولم تسبق الهند في تحقيق هبوط نجاح لمركبة فضائية على سطح القمر سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين.

ومن المقرر في خطوة تالية أن يستكشف المسبار الجانب الجنوبي للقمر على مدار نحو أسبوعين، ويشير العلماء إلى أنه يحتوي على ثلج ومعادن ثمينة.



