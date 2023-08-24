نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط «تشاندرايان-3» على القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء “تشاندرايان-3” على سطح القمر.

وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء “تشاندرايان-3” على سطح القمر».

وأضاف سموه: «إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات».



