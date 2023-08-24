نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:57 مساءً - أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “زيلينسكي”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد” وسمو الشيخ “منصور بن زايد”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء أوكرانيا “دينيس شميغال”.



