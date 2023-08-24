نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: الإمارات تتطلع للعمل مع مجموعة بريكس لرخاء دول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:57 مساءً - شدد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة. تتطلع إلى العمل مع دول “بريكس”، من أجل منفعة جميع دول العالم.

وقال سموه: “نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة”.

وأضاف صباح اليوم الخميس: “نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم”.



