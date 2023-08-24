نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في القمة الدولية لمنصة القرم في أوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في القمة الدولية الثالثة لمنصة القرم التي تستضيفها أوكرانيا، والتي ناقشت ترابط التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية خلال الصراعات الإقليمية والعالمية.

وبحسب “وام”، دعت معاليها في كلمة ألقتها من خلال تقنية الاتصال المرئي في جلسة حوارية حول “الوضع الإنساني وحماية حقوق الإنسان”، إلى اتفاق جماعي حول السبل المثلى للتعاون في معالجة الأزمات الممتدة والتخفيف من معاناة الشعوب أينما وجدت، مشيرة إلى أن احتياجات المتضررين من الأزمات والصراعات حول العالم باتت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وقالت معاليها: “نتيجة لذلك، من المهم اليوم أن يسخّر المجتمع الدوليّ كافة الموارد والأفكار لتوقع التحديات الإنسانية بشكل أفضل، وتقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وشددت على أن سياسة دولة الإمارات في تسهيل المساعدات الإنسانية هي نهج راسخ للدولة، تراعي فيه في المقام الأول الجانب الإنساني والإغاثي وتقديم الدعم الذي تحتاجه الشعوب، وهي سياسة تجسد قيم وثقافة التسامح والتعايش التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها.

وأكدت معالي مريم المهيري أن المهمة الإنسانية لدولة الإمارات تتمثل في تخفيف المعاناة، وحفظ الكرامة الإنسانية، ومد يد العون للمستضعفين، ودعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدّمت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة، تضمنت تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، وتدشين جسر جوي لمساعدتهم تضمن إرسال 11 طائرة حملت على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية، و2520 مولداً كهربائياً، و10 سيارات إسعاف.



