نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر قراراً يقضي بتعيين الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني نائباً لمدير جامعة كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 07:54 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيساً لجامعة كلباء قراراً بشأن تعيين نائباً لمدير جامعة كلباء. وبحسب “وام”، نص القرار على أن تُعيّن الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني نائباً لمدير جامعة كلباء، وذلك ابتداءً من تاريخ 02 أكتوبر 2023م.







