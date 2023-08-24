نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة يصدر قانونين بشأن تنظيم ملكية العقارات المشتركة وحسابات ضمان التطوير العقاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم “3” لسنة 2023، بشأن تنظيم ملكية العقارات المشتركة في إمارة الفجيرة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القانون رقم “4” لسنة 2023، المتعلق بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة الفجيرة .

وطلب القانونان من جميع المطوّرين وشركات الإدارة وجمعيات أو اتحاد الملاك توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال “6” ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز تمديد هذه المهلة من قبل مدير الجهة المختصة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

كما أشار القانونان إلى أن موادهما لا تخلّ بالعقود المبرمة بين المطور والمالك التي تم إبرامها قبل العمل به، وكذلك نظام المجمّع الأساس المعتمد من الجهة المختصة والمودع لديها، وذلك باستثناء تشكيل جمعيات الملاك.



