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وزير الخارجية: نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “‎بريكس” على انضمامنا إلى المجموعة

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

شكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الأعضاء المؤسسين الخمسة في مجموعة “‎بريكس” بعد انضمام دولة الإمارات إليها .

 

وقال سموه: “نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “‎بريكس” على انضمامنا إلى المجموعة، الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة “بريكس”.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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