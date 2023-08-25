نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية: نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “‎بريكس” على انضمامنا إلى المجموعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 أغسطس 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن شكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الأعضاء المؤسسين الخمسة في مجموعة “‎بريكس” بعد انضمام دولة الإمارات إليها . وقال سموه: “نتوجه بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “‎بريكس” على انضمامنا إلى المجموعة، الذي يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة “بريكس”.







