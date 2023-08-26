نشكركم على متابعتكم خبر القنصلية السورية: إيقاف إصدار جواز السفر السوري وتجديده في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أكد مسؤول في القنصلية السورية التي بدت شبه خالية من المراجعين اليوم في دبي إيقاف إصدار جوازات السفر وتجديدها حتى 6 سبتمبر/أيلول بهدف اعتماد جواز السفر الجديد الذي سيتم تزويده بشريحة إلكترونية تخزن البيانات الوصفية والمعلومات الخاصة بحامله.

وتشمل المعلومات المخزنة على الشريحة بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن.

ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من قراءة و تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات، وفق المعلومات المتداولة.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية في سورية قد أصدرت تعميماً يتعلق بآلية حصول المواطنين داخل القطر على جواز السفر.

وطلبت الإدارة في تعميمها الموجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات بالمحافظات “عدم قبول طلبات الحصول على جواز سفر للمواطنين داخل القطر (فوري أو مستعجل أو عادي) إلا عن طريق مركز خدمة المواطن الإلكتروني (المنصة) حصراً”.

وأصبح قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا عبر المنصة الإلكترونيةعلى الرابط https://ecsc.gov.sy/.



