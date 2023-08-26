نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: عمر الدول يقاس بإنجازاتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 02:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن عمر الدول يقاس بإنجازاتها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه، وأن لا أقيس عمر الدول بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ، وأن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية، بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر».



