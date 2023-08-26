نشكركم على متابعتكم خبر عقب رصد مخالفات.. دائرة صحة أبوظبي تُغلق مختبراً طبياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أغلقت دائرة الصحة- أبوظبي، مختبراً طبياً في الإمارة إلى حين تصويب أوضاعه عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة عددا من المخالفات فيه.

وأوضحت الدائرة أن مخالفات محددة تم رصدها وإثباتها لدى المختبر، شملت عدم الالتزام بمعايير المختبرات الطبية الصادرة عنها، وعدم الالتزام باتباع أنظمة وسياسات وتعاميم الدائرة، فضلاً عن مخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني ومعايير الدائرة ذات الصلة بإحصائيات الصحة العامة.

وجاء إغلاق المنشأة كإجراء تنظيمي حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، إلى حين قيام المختبر الطبي بتصويب أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات الصحية المعمول بها.

وأهابت الدائرة بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة، الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عنها حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت دائرة الصحة أنها ستواصل تكريس جهودها لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال الرقابة ورصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



