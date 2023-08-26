نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يثمن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شدد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، على أن انضمام الإمارات إلى مجموعة “بريكس”. يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى مجموعة. موجها الشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في “بريكس” على انضمام الإمارات.

وقال سموه: “يشكل هذا التطور جزءاً من أولويات دولة الإمارات في تعزيز الحوار البنّاء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة. والتركيز على الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة – بما في ذلك مع المنظمات الدولية – في نظام عالمي دائم التطور”.

واختتم سموه: “تؤكد دولة الإمارات باستمرار أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالمياً”.



