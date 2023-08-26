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توفير خيارات لتخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، من خلال مبادرة “بادر واستفد”.

 

وقالت القيادة العامة عبر منصة”X” ، إن “المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة. باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية عام من تحرير المخالفة”.

 

وأضافت: “كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهر. شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي”.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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