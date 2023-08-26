نشكركم على متابعتكم خبر توفير خيارات لتخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، من خلال مبادرة “بادر واستفد”.

وقالت القيادة العامة عبر منصة”X” ، إن “المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة. باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية عام من تحرير المخالفة”.

وأضافت: “كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهر. شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي”.



