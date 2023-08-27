نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:55، والجزر الأول عند الساعة 05:39.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:24، والمد الثاني عند الساعة 08:07، والجزر الأول عند 12:33، والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 33 90 25

دبي 45 35 85 20

الشارقة 45 30 80 20

عجمان 42 33 80 25

أم القيوين 45 28 85 35

رأس الخيمة 47 28 75 25

الفجيرة 34 29 85 60

العـين 47 36 40 10

ليوا 49 31 70 10

الرويس 40 29 90 35

السلع 41 29 90 30

دلـمـا 39 32 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 85 45

أبو موسى 39 32 85 45.



