نشكركم على متابعتكم خبر الشيخة فاطمة تطلق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 08:01 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”. السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتضمنت التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 3 توجهات، بناء أسرة مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وإدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، وتطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة.

واشتملت التوجهات الرئيسية الممكنة للسياسة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة. وتعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي.



