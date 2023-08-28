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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن سعادتها بمناسبة “يوم المرأة الإماراتية” الذي تختفي به الدولة اليوم.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: “يُسعدني في ‎يوم المرأة الإماراتية 2023 أن أبارك جهودك وإنجازاتك التي شكلت رافداً محورياً في صياغة تاريخ الوطن، وعطاؤك الدائم في كل عام . حقق واقعاً مشرفاً يدعونا للفخر والاعتزاز ويمنحنا الأمل لنصنع معاً غداً يزهو بمكاسب طموحة واعدة”.



