خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة لتحقيق الأهداف المستقبلية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء ، إن المرأة الإماراتية شريك أساسي في كافة مراحل التنمية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، مؤكداً أن دور المرأة في عمليات البناء والتحديث ورحلة العطاء لا يقل أهمية عن دور الرجل.

وبحسب “وام”، أضاف ، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية التي تحتفل به الدولة هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد” ، أن القيادة الرشيدة للدولة أولت المرأة عناية واهتماماً فائقين حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” مؤمنا بقدرات المرأة وأهمية دورها، فوجه بسن القوانين والتشريعات وتطوير منظومات العمل لتكون المرأة شريكا حقيقياً في التنمية، الأمر الذي مكن المرأة من أن تكون إلى جانب الرجل في العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم والإدارة وغيرها من المجالات.

وأوضح أن المرأة الإماراتية كانت مبدعة في كل ما قامت به من أدوار ومهام وطنية خلال الخمسين عاماً الماضية فسطرت الإنجازات وحققت الأمنيات ، فكانت منهن الطبيبة المتميزة والمهندسة المبدعة والإدارية الناجحة والوزيرة المثابرة، والأم المربية للأجيال القادرين على الذود عن حمى الوطن ومقدراته والساهرين على أمنه واستقراره.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بدأت للتو رحلة الخمسين القادمة بطموحات وأهداف استثنائية لتكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، مشدداً على أن الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تؤمن إيماناً مطلقا بأن تحقيق تلك الأهداف والوصول إلى تلك الطموحات لن يتحقق إلا بمشاركة حقيقية للمرأة الإماراتية، مؤكداً أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام “ نتشارك للغد” يعكس الدور المهم والحيوي للمرأة في مسيرة الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة لنحلق يداً بيد إلى آفاق واسعة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان : “ ونحن نحتفل بيوم المرأة الإمارتية وإنجازاتها نستذكر تضحيات ومساهمات أمهات شهداء الوطن الأبرار ، وزوجاتهم ودورهن المميز ، من خلال ضربهن أروع الأمثلة في الصبر والعطاء، لتكون كل واحدة منهن رمزاً وطنياً نفخر بها، ونكن لها كل الإجلال والتقدير”.

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ، في ختام كلمته ، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، وقال : “ إن سموها كانت وستظل ملهمة لكل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، مشيداً بما قامت به سموها من جهود لتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.



