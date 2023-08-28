نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: بنات زايد أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفي به الدولة اليوم.

وقال سموه عبر منصة ” إكس” : ” إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي.

إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء.كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا”.



