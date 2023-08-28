نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: المرأة الإماراتية .. شريكة المسيرة .. وصانعة الأجيال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بنات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفي به الدولة اليوم.

وقال سموه عبر منصة ” إكس” : نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية .. شريكة المسيرة .. وصانعة الأجيال .. وأم الشهداء .. وصاحبة الإنجازات … كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل … كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن .. كل عام وأسرنا بخير .. ومجتمعنا إلى خير.. حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة”.



