انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 01:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انطلق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين. مع توجه نحو 1.2 مليون طالب إلى مدارسهم.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعاليات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل. متضمنة نظام الحصص الدراسية ومواعيد حضور وانصراف الطلبة في جميع الحلقات الدراسية ورياض الأطفال.

ومنحت المؤسسة إدارات المدارس الصلاحية في تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية من خلال تحديد المرحلة الدراسية التي تباشر العودة وفق واقع المدرسة. بما يدعم فعاليات العودة للمدارس، وذلك في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى.

وحددت المؤسسة انتظام الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة على مرحلتين لكل يوم، وفق صحيفة “البيان”.



