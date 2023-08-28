انطلاق “العام الدراسي الجديد” في الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلق اليوم، العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 ، وبدأت المدراس الحكومية على مستوى الدولة في استقبال أكثر من 290 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

وبحسب “وام”، ارتكزت الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي على 3 محاور رئيسية شملت ، الاستباقية والتدريب التخصصي إضافة إلى المبادرات المبتكرة ، وذلك بهدف إثراء المجتمع المدرسي وتعزيز تنافسية القطاع التعليمي باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستقبلت صباح اليوم المدارس الحكومية الطلبة في أجواء مثالية ، وحرصت على تنظيم فعاليات متنوعة ترحيبية لهم بمناسبة انطلاق العام الدارسي الجديد.

ووفقا لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، فقد بدأت الاستعدادات للعام الدراسي 2023 / 2024 قبيل نهاية العام الدراسي الماضي، وتم تشكيل عدة فرق داخلية لتنفيذ خطط شملت كافة محاور العملية التعليمية، بدءً من تجهيز البنية التحتية وتحديث وصيانة الأبنية المدرسية، مروراً بطرح الزي المدرسي، وصولاً إلى رفع جاهزية الكوادر التربوية.

كما تم الإعلان مؤخرا عن افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة خلال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الهادفة إلى مواكبة التوسع السكاني في الدولة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.

وعلى صعيد التدريب التخصصي ، استفاد نحو 23 ألفا و492 كادرا تربويا من أسبوع التدريب التخصصي الذي عقد خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري ، وتضمن في نسخته لهذا العام 165 ورشة تدريبية ومنتديات تعليمية غطت مختلف التخصصات والجوانب التربوية، إضافة إلى التدريب على أحدث التطبيقات التقنية بهدف توظيفها في تطوير الأساليب التعليمية، و بلغت عدد الساعات التدريبية خلال الأسبوع 656 ساعة.

وشملت فعاليات أسبوع التدريب ، فعالية “أفكار ملهمة” التي أتاحت الفرصة للمعلمين المتميزين مشاركة زملائهم أفكارهم وتجاربهم ومقترحاتهم لتطوير العمل التربوي ، وذلك وفق ثلاثة محاور رئيسية هي ممارسات التعليم والتعلم وإدارة سلوك الطلبة وتطوير مهارات المستقبل.

كما تم تنظيم فعالية بعنوان “حوار القيادات” بمشاركة شركاء خارجيين وخبراء من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، ناقشت أهمية التحسين المستمر لأداء الطلبة والتحول الإيجابي في قيادة المدرسة نحو التميز.

وبات الابتكار يشكل محورا رئيسيا في البنية التعليمية لدولة الإمارات ، وتواصل مدارس الأجيال استقبال الطلبة مع العام الدراسي الجديد ، حيث تستقبل 18 مدرسة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة.

وتعد مدارس الأجيال أحد النماذج الجديدة والمبتكرة للمدارس الحكومية، الذي أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي انطلاقها العام الجاري، وتضيف هذه المدارس تجربة تعليمية فريدة من نوعها بالشراكة مع عدد من مشغلي ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع الخاص من ذوي التخصص والخبرة في مجال الإدارة وتطبيق المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويرسخ نموذج مدارس الأجيال، منظومة القيم الإماراتية والانتماء والهوية الوطنية، ويعتمد مخرجات تّعلم أكثر تطوراً، تجمع بين المناهج الوطنية المعتمدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأخلاقية والاجتماعيات بإشراف مباشر من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، وبين المناهج الدولية في المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها، بما يعزز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية.

وتركز مدارس الأجيال على الشراكة بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، والاعتماد على دور أولياء الأمور الأساسي في عملية نجاح الطالب وإثراء مهاراته ضمن النموذج الجديد، وذلك وفق التزام واضح لتحقيق أقصى استفادة للطالب من مخرجات العملية التعليمية.

وفي سياق المبادرات المبتكرة أيضا ، تعتزم المؤسسة تنفيذ أكثر من 450 نشاطا من الأنشطة اللاصفية للطلبة خلال العام الدراسي، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين مخرجات المنظومة التعليمية وتطوير مهارات الطلبة في العديد من المجالات الحيوية كالذكاء الاصطناعي



