نشكركم على متابعتكم خبر جناح المرأة في “إكسبو دبي” يحتفي بيوم المرأة الإماراتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

احتفت مدينة إكسبو دبي اليوم بـ “ يوم المرأة الإماراتية” ، ببرنامج متنوع في جناح المرأة، شمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على مساهمة المرأة الإماراتية في الفنون، بالتعاون مع متحف الفن الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض أعمال الفنانين والمصورين من مواطني دول منطقة الخليج العربي والمقيمين فيها.

وبحسب “وام”، قالت أنوشة المرزوقي مدير إدارة الثقافة والتعليم في مدينة إكسبو دبي، إن جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي منصة لمناقشة القضايا التي تهم المرأة ويعد من الأماكن الملهمة التي تسلط الضوء علي جهود المرأة الإماراتية ، مع الإيمان الكامل لجناح المرأة بأن السبيل للازدهار هو عبر المساواة الكاملة للمرأة ومشاركتها الفعالة في المجتمع.

وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الفعالية تسلط الضوء على إنجازات المرأة عبر الزمن، وتقدم عروضا خاصة للفنانات الإماراتيات الملهمات، باعتبار أن الفن هو أحد السبل لتسليط الضوء على قضايا المجتمع، إضافة إلى أنه يتضمن معرض متحف الفن الخليجي .

وأتاح “جناح المرأة” للجمهور دخولاً مجانيا إلى الجناح بما في ذلك معرض متحف الفن الخليجي الذي يسلط الضوء على إنجازات دولة الإمارات وطموحاتها في مجال تمكين المرأة، واستضاف عددا من الفعاليات منها فعالية خاصة لكاتبة الأغاني سارة الهاشمي ، وأخرى للشاعرة الدكتورة عفراء عتيق.



