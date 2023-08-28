نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد: نشيد بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 08:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” بمناسبة يوم المرأة الإماراتية .

وكتب سموه عبر منصة “إكس”: “نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، وإلى جميع بنات وطننا الغالي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. مثمنين ريادة دولتنا في تمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيز حضورها على كافة الأصعدة ومختلف قطاعات العمل، ومشيدين بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية”.



