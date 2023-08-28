عبدالله بن زايد بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024: ننطلق معاً في رحلة تعليمية جديدة مليئة بالفرص

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:04 مساءً - متابعة – نغم حسن

وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، كلمة بارك فيها للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي بالعودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وبحسب “وام”، قال سموه: “أبنائنا وبناتنا الطلبة، والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم، أود أن أنقل إليكم تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتحيات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحلول العام الدراسي الجديد، وأبلغكم بتطلعاتهم للمستقبل وتوجيهاتهم ودعمهم المستمر واللامحدود لتنمية مسيرتنا التعليمية بمختلف جوانبها، ولتمكينكم بأفضل الأدوات والمعايير التي تعزز جودة مخرجات التعليم”.

وأضاف سموه: ” ننطلق معاً في رحلة تعليمية جديدة مليئة بالفرص، وكُلنا ثقة بأن هذا العام سيشهد تقدماً ونجاحاً في مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا التعليمية والتطويرية لأبنائنا الطلبة، متمنياً للجميع عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا، وأن تكونوا دائمًا على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات بالفرص وللمساهمة في بناء مستقبل مشرق لوطننا الغالي”.

وأكد سموه: “نولي أهمية كبيرة لدور المعلمين في تشكيل مستقبل أجيالنا الصاعدة من أبنائنا الطلبة، ونثمن تفانيكم وجهودكم في تهيئتهم لتحمل المسؤوليات وتعزيز مستقبل الوطن .. ونقول إلى طلبتنا الأعزاء، إن مسؤوليتكم هي ليست فقط تجاه تحقيق أحلامكم، بل تمتد إلى مُساهمتكم في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، يخدم تطلعاتنا جميعاً لوطننا الحبيب الإمارات.. ولتحققوا إنجازات يفتخر بها آباؤكم وأمهاتكم.. فالقادم أفضل بجهودكم.. ومعاً سيكون المستقبل أكثر إشراقاً”.



