نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يعتمد 220 وظيفة جديدة والدفعة الثانية من منح الدراسات العليا في جامعة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، تعيين 200 موظف في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من مختلف التخصصات بالإضافة إلى 20 وظيفة أخرى في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية على أن يكون التوظيف بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، والبالغ عددها 248 منحة، وذلك للعام الأكاديمي 2023 – 2024.

وتأتي الدفعة الثانية استكمالاً للدفعة الأولى التي اعتمدها سموه مسبقاً والتي بلغ عددها 264 منحة دراسية ليبلغ العدد الإجمالي 512 منحة للطلبة من مواطني إمارة الشارقة.

وتضم المنح، 106 لبرامج الدكتوراه، و405 لبرامج الماجستير، ومنحة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا.



