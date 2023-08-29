نشكركم على متابعتكم خبر بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.. النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن مكتب دبي الإعلامي عن قرب انتهاء مهمة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية، وعودته إلى الأرض في غضون أيام.

وكتب مكتب دبي الإعلامي، عبر منصة إكس: «أيام قليلة ويعود رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «أشهر أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب».

وفي 3 مارس الماضي، وصل النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة «سبيس إكس».

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور، بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.



