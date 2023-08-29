نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:58 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:28، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:47، والمد الثاني عند الساعة 19:55، والجزر الأول عند 14:38، والجزر الثاني عند الساعة 02:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 70 25

دبي 41 33 80 40

الشارقة 42 29 85 40

عجمان 41 31 85 40

أم القيوين 44 27 85 45

رأس الخيمة 44 30 80 30

الفجيرة 33 29 90 60

العـين 45 31 60 15

ليوا 46 28 55 10

الرويس 44 28 75 10

السلع 45 29 70 10

دلـمـا 38 31 85 50

طنب الكبرى 38 30 85 35

طنب الصغرى 38 30 85 35

أبو موسى 39 32 80 40.



