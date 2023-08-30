نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد 367 منحة دراسية بجامعة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. 286 منحة دراسية “درجة البكالوريوس” في جامعة خورفكان بمختلف التخصصات للعام الأكاديمي 2023 – 2024 لأبناء إمارة الشارقة وأبناء المواطنات بالإمارة. وبحسب “وام”، اعتمد أيضا صاحب السمو حاكم الشارقة 81 منحة للدراسات العليا “درجة الماجستير” بجامعة خورفكان.







