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حاكم الشارقة يعتمد 367 منحة دراسية بجامعة خورفكان

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. 286 منحة دراسية “درجة البكالوريوس” في جامعة خورفكان بمختلف التخصصات للعام الأكاديمي 2023 – 2024 لأبناء إمارة الشارقة وأبناء المواطنات بالإمارة.

 

وبحسب “وام”، اعتمد أيضا صاحب السمو حاكم الشارقة 81 منحة للدراسات العليا “درجة الماجستير” بجامعة خورفكان.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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