نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.

وبحسب “وام”، نقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” ، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة غزالي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” ، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

بدوره، أعرب سعادة الرميثي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.



